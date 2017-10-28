«Нью-Джерси» одержал волевую победу над «Оттавой» по итогам серии буллитов

Хоккеисты «Нью-Джерси Дэвилз» одержали волевую победу над гостями из «Оттавы Сенаторз», игра завершилась со счётом 5:4 по итогам серии буллитов.



Хозяева неудачно провели первый период, пропустив шайбы Майка Хоффмана и Джонни Одуйи. Перед первым перерывом Джимми Хейз сумел сократить отставание в счёте, а во втором периоде забивали только «Дэвилз» — голами отметились Адам Хенрик и Брайан Гиббонс. На 55-й минуте Деймон Сиверсон забросил четвёртую шайбу хозяев, однако два точных броска в исполнении Марка Стоуна и Кристофера Ди Доменико перевели игру в овертайм.



В дополнительное время соперники не забили голов, судьба встречи была решена в серии буллитов. Автором решающего броска стал Йеспер Братт.