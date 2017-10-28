Третий гол Радулова в сезоне принёс «Далласу» волевую победу в Калгари

Хоккеисты «Даллас Старз» одержали волевую победу над «Калгари Флэймз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра в Канаде завершилась со счётом 2:1.



Соперники обменялись точными бросками на экваторе противостояния. Джонни Годро вывел хозяев вперёд на 31-й минуте, на 37-й Эса Линделль сравнял счёт. Победной стала шайба вернувшегося в первом звено «звёздных» Александра Радулова на 53-й минуте. Этот гол стал третьим для россиянина в текущем сезоне в составе своей новой команды.



Таким образом, «Даллас» прервал серию из двух поражений, «Калгари» в свою очередь проиграл во второй раз кряду.

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Видео гола Радулова можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.