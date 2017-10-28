Итоги дня для россиян в АХЛ: Тренин сделал дубль, у Мамина 5 очков в трёх матчах

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, который был достаточно успешен для российских легионеров. Иван Барбашёв, Евгений Свечников и Александр Волков отметились заброшенными шайбами, а нападающий «Спрингфилд Фэлконз» Максим Мамин отметился голевой передачей, которая стала его пятым результативным очком (1+4) в трёх последних матчах. Главным российским снайпером дня стал форвард «Милуоки» Яков Тренин, оформивший дубль в ворота «Рокфорда».Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев провёл свой третий матч в сезоне, но не смог добиться победы, пропустив пять голов после 34 бросков «Бриджпорта» (29 сейвов, 85,3 % отражённых бросков).

Справка «Чемпионата»



Нападающий



Переехал в Северную Америку перед сезоном-2014/15. Тренин, выбранный на драфте-2015 под общим 55-м номером, ещё не сыграл в Национальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне он провёл 5 матчей в АХЛ за «Милуоки» и набрал 3 (1+2) результативных балла. На его счету также 67 (30+37) очков в 54 играх в юниорской лиге QMJHL.



В нынешнем сезоне принял участие в шести встречах АХЛ, отметившись четырьмя (3+1) результативными баллами. Нападающий Яков Тренин родился 13 января 1997 года в Челябинске. Воспитанник челябинского «Трактора». Обладатель бронзовой медали ЮЧМ-2017.Переехал в Северную Америку перед сезоном-2014/15. Тренин, выбранный на драфте-2015 под общим 55-м номером, ещё не сыграл в Национальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне он провёл 5 матчей в АХЛ за «Милуоки» и набрал 3 (1+2) результативных балла. На его счету также 67 (30+37) очков в 54 играх в юниорской лиге QMJHL.В нынешнем сезоне принял участие в шести встречах АХЛ, отметившись четырьмя (3+1) результативными баллами.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+/-" Иван Барбашёв (н)



Евгений Свечников (н)



Ринат Валиев (з)



Никита Сошников (н)



Александр Волков (н)



Михаил Воробьёв (н)



Радель Фазлеев (н)



Максим Мамин (н)



Андрей Педан (з)



Ярослав Дыбленко (з)



Алексей Береглазов (з)



Яков Тренин (н)



Владислав Каменев (н)



Денис Гурьянов (н)



Клим Костин (н)



Зият Пайгин (з) «Чикаго»



«Грэндс-Рэпидз»



«Торонто»



«Торонто»



«Сиракьюз»



«Лихай-Вэлли»



«Лихай-Вэлли»



«Спрингфилд»



«Уилкз-Бэрри»



«Бингхэмптон»



«Хартфорд»



«Милуоки»



«Милуоки»



«Техас»



«Сан-Антонио»



«Бейкерсфилд» 1 (1+0)



1 (1+0)



0



0



1 (1+0)



1 (0+1)



1 (0+1)



1 (1+0)



0



0



0



2 (2+0)



0



0



0



0 0



0



0



0



2



0



2



0



0



2



0



2



0



0



0



0 6



2



0



0



3



0



1



2



3



1



2



3



3



3



4



0 0



+1



0



0



-1



+1



+1



0



+1



-1



0



+2



0



-2



0



0