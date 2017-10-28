Радулов: знаю, что плохо начал сезон. Себя жалеть нельзя

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал победу над «Калгари Флэймз» (2:1) и свою решающую шайбу.



«Очень рад победе, ведь все знают, как нелегко выигрывать в гостях. Нынешнюю выездную серию мы начали совсем не так, как хотели – проиграли «Колорадо» и «Эдмонтону». Никто не хотел трёх поражений подряд, поэтому каждый из нас боролся, сражался, играл с максимальной отдачей. Я сам стараюсь по максимуму отдавать все силы, становиться лучше с каждым днём. Конечно, старт сезона получился для меня неудачным.



Блокированный мною бросок на последней минуте? Соперник заменил вратаря, а нам нужно было отстоять победу. Если необходимо подставляться под шайбу, то надо это делать. Нельзя жалеть себя», — сказал Радулов в эфире Sportsnet. Гол Радулова в ворота «Калгари» стал девятой победной шайбой для Александра в НХЛ и первой в составе «Далласа».



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