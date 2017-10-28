«Куньлунь» отправил в список отказов вызванного в сборную Канады Кинрейда

Китайский клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар» отправил в список отказов защитника Джеффри Кинрейда, информирует «твиттер» KHL Media Team.



32-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие в 26 встречах, сумев записать на свой счёт четыре (2+2) результативных балла при показателе полезности "+2" и 18 минутах штрафного времени. Игрок вызван в сборную Канады на Кубок Карьяла.



Также московское «Динамо» подписало пробный контракт с нападающим Александром Федосеевым.



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