Знарок — о выездной серии: я устал, нужно будет восстановиться и отдохнуть

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над «Слованом» (5:0) рассказал, что Олимпийские игры являются дополнительной мотивацией для побед в чемпионате.



«Успешно закончили выездную серию. Сейчас надо будет восстановиться, немного отдохнуть. Теперь нас ждут три домашние игры, а потом Кубок «Карьялы». Я не выгляжу радостным? Устал просто, у нас была длинная выездная серия, накопилось.



Является ли Олимпиада дополнительной мотивацией для побед в чемпионате? Дальше будет видно. У нас ещё есть время до Олимпийских игр. Но мотивация есть, вы правы», — цитирует Знарка официальный сайт клуба.

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