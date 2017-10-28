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Знарок — о выездной серии: я устал, нужно будет восстановиться и отдохнуть

28 октября 2017, суббота. 12:25 Хоккей

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над «Слованом» (5:0) рассказал, что Олимпийские игры являются дополнительной мотивацией для побед в чемпионате.

«Успешно закончили выездную серию. Сейчас надо будет восстановиться, немного отдохнуть. Теперь нас ждут три домашние игры, а потом Кубок «Карьялы». Я не выгляжу радостным? Устал просто, у нас была длинная выездная серия, накопилось.

Является ли Олимпиада дополнительной мотивацией для побед в чемпионате? Дальше будет видно. У нас ещё есть время до Олимпийских игр. Но мотивация есть, вы правы», — цитирует Знарка официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург) Сообщить об ошибке
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ХК СКА ОИ-2018 Олег Знарок
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28 октября 2017, суббота
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