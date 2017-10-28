Рыков: выезд был для СКА очень сложным, игра с ЦСКА через день после «Йокерита»

Защитник ХК СКАЕгор Рыков рассказал о первой забитой в КХЛ шайбе в игре со «Слованом (5:0) и подвёл итоги выездной серии.



»Старались играть в обороне по заданию, как просят тренеры. В начале и Илья Каблуков, и Женя Кетов блокировали шайбы. Не пропустили за счет самоотверженной игры. Ну и Микко, конечно. Изучал, куда бросать Штепанеку? Нет, да и когда я забивал, уже не Штепанек играл. Повезло, долго ждал. Только положительные эмоции. Рад, что забил первый гол, но самое главное – что команда выиграла.



Какой получилась выездная серия? Очень сложной. Игра с ЦСКА была уже через день после домашнего матча с «Йокеритом». Возвращаемся домой с хорошим настроением", — цитирует Рыкова официальный сайт СКА.

Знарок — о выездной серии: я устал, нужно будет восстановиться и отдохнуть