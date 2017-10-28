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Получивший травму в столкновении с судьёй Гуркин не поехал на выезд с «Ладой»

28 октября 2017, суббота. 17:43 Хоккей

«Лада» отправилась в гостевое турне по маршруту Челябинск — Екатеринбург — Магнитогорск, где сыграет с местными клубами в воскресенье (29 октября), вторник (31 октября) и четверг (2 ноября) соответственно. В эту поездку Артис Аболс взял 23 игрока.

Вратари: Александр Лазушин, Евгений Иванников, Антон Красоткин.

Защитники: Денис Ежов, Дмитрий Костромитин, Дмитрий Воробьёв, Алексей Кириллов, Кирилл Дьяков, Чарлз Геноуэй.

Нападающие: Рафаэль Ахметов, Александр Нестеров, Денис Зернов, Георгий Белоусов, Семён Валуйский, Егор Бабенко. Александр Стрельцов, Шейн Харпер, Игорь Скороходов, Алексей Мастрюков, Кирилл Капустин, Станислав Бочаров, Дамир Рахимуллин, Сергей Соин.

На выезд не отправились травмированные защитники Кристапс Сотниекс и Владимир Маленьких, а также форварды Картер Эштон, Иржи Новотны, Никита Филатов и Василий Стрельцов.

С командой также не поехал получивший накануне повреждение в матче с ханты-мансийцами защитник Ефим Гуркин. В игре с «Югрой» произошло столкновение с участием арбитра, Гуркина и форварда «Югры» Артёма Булянского, после которого защитник «Лады» остался лежать на льду. Его унесли с площадки на носилках.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Источник: Официальный сайт ХК "Лада" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
28 октября 2017, суббота
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