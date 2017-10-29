«Анахайм» победил «Тампу», прервав результативные серии Кучерова и Сергачёва

Хоккеисты «Анахайм Дакс» добились успеха в гостевой встрече с соперниками из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате НХЛ, прервав четырёхматчевую серию побед калифорнийцев. Результат игры — 4:1.



В отсутствие российского голкипера «Тампы» Андрея Василевского «Анахайм» забросил три шайбы во втором периоде, их авторами стали Рикард Раккель, Брэндон Монтур и Хампус Линдхольм, хозяева ответили лишь точным броском Криса Куница. На 49-й минуте Раккель оформил дубль



Таким образом прервались результативные серии Никиты Кучерова (12 матчей с набранными очками) и Михаила Сергачёва (6 игр). Кучеров провёл на льду чуть больше 15 минут, Сергачёв получил немногим больше 16 минут, а Владислав Наместников — 23 минуты.