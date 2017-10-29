QMJHL: форвард «Шикутими» Герман Рубцов оформил дубль

Нападающий команды QMJHL «Шикутими» Герман Рубцов оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Бленвиль-Буабриан».



Оба раза россиянин реализовал большинство, а встреча завершилась со счётом 2:8.

Справка «Чемпионата»



Герман Рубцов, родился 27 июня 1998 года в Чехове.



Воспитанник «Витязя». В 2016 году принял участие в юниорском чемпионате мира, в пяти матчах набрал 2 (1+1) очка. Играл в МХЛ за «Русских Витязей» и сборную России U18, всего набрал 46 (20+26) баллов в 54 играх. Дебютировал в КХЛ в сезоне-2016/17, провёл 15 матчей.



Задрафтован «Филадельфией» в 2016 году под общим 22-м номером. В составе сборной России занял третье место на молодёжном чемпионате мира 2017 года. Получив на турнире травму, остался в Северной Америке, а затем расторг контракт с «Витязем» и перешёл в «Шикутими», где в первом сезоне набрал 22 (9+13) очков. В этом году на его счету 11 (3+8) балла в 10 играх.