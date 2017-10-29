Гецлаф: со Стэмкосом и Кучеровым сейчас никто не сравнится, но мы их остановили

Капитан «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф прокомментировал победу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1). Форварды «молний» Стивен Стэмкос и Никита Кучеров впервые в сезоне не набрали очков, прервав свои результативные серии в 12-м матче. Стэмкос является лучшим бомбардиром лиги, Кучеров — лучшим снайпером.

«С этими парнями в лиге сейчас никто не сравнится, мы уделяли им пристальное внимание. Наши бригады меньшинства проделали великолепную работу, чтобы остановить их, и наш вратарь здорово сыграл», — приводятся слова Гецлафа на официальном сайте НХЛ.