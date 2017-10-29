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Наставник фарм-клуба «Вегаса»: мне никто не объяснил, почему Шипачёв уехал

29 октября 2017, воскресенье. 08:33 Хоккей

Главный тренер «Чикаго Вулвз» Рокки Томпсон прокомментировал отсутствие нападающего Вадима Шипачёва в матче с «Милуоки Эдмиралз».

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Главные подробности переговоров «Вегаса» с клубами НХЛ по возможному обмену Вадима Шипачёва. Уже говорят о возвращении в Россию.

«Я узнал о том, что Вадим не будет играть, за два часа до матча. Объяснил ли мне кто-нибудь, почему он отсутствует? Нет. У нас всегда есть план на случай потери кого-либо из хоккеистов. У нас были резервы, поэтому ничего страшного не произошло, хотя не сыграл один из наших ведущих центрфорвардов. На предматчевых тренировках Шипачёв смотрелся отлично. Мы не смогли поговорить, потому что он не знает английского, а я не знаю русского. Но он был в порядке», — приводит слова Томпсона Hockeybuzz.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
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