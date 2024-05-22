Экс-защитник «Детройта» Марченко: в Калифорнии хуже, чем в Мичигане, там грабят магазины

Бывший защитник «Детройт Ред Уингз», а ныне игрок обороны «Ак Барса» Алексей Марченко рассказал о преступности в США.

«Мне кажется, сейчас в условной Калифорнии хуже находиться, чем в Мичигане. Если не ошибаюсь, есть закон, что ты можешь прийти в магазин, набрать всё что угодно на сумму менее тысячи долларов и уйти, тебя никто не остановит, не засудит. И там магазины грабят, приходят, забирают и уходят, ну это совсем не очень для меня», – сказал Марченко в интервью Metaratings.ru.

В 2011 году Марченко был выбран на драфте НХЛ под 205-м номером клубом «Детройт». В НХЛ он сыграл 127 матчей, в которых набрал 21 (4+17) очко.

Алексей Марченко присоединился к «Ак Барсу» в ноябре 2023 года и провёл за команду 22 матча, отметившись двумя результативными передачами. В чемпионатах КХЛ защитник принял участие в 474 встречах и набрал 141 (29+112) очко при показателе полезности «+113».