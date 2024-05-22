Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он мой лучший друг в хоккее». Артемий Панарин — о Сергее Бобровском

«Он мой лучший друг в хоккее». Артемий Панарин — о Сергее Бобровском
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о крепкой дружбе с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.

«Он мой лучший друг в хоккее. Замечательный человек. Мы можем целый день говорить о чём угодно и быть откровенными друг с другом. С некоторыми людьми можно поговорить на пару тем, с ним мы можем обсуждать всё – и хорошее, и не очень. У нас очень искренние взаимоотношения.

Когда меня обменяли в «Коламбус», я был расстроен. Но когда мы встретились, когда наши жены встретились, мы как-то сразу нашли общий язык.

Я сильно болел за него в прошлом плей-офф. Сначала я ему не писал, но после того, как они выигрывали очередной раунд, мы разговаривали друг с другом о жёнах, о семейных делах. Я старался не беспокоить его, но сильно переживал за него, когда они вышли в финал [Кубка Стэнли]», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Материалы по теме
Их осталось шестеро! Помешать россиянам завоевать Кубок Стэнли может только Макдэвид
Их осталось шестеро! Помешать россиянам завоевать Кубок Стэнли может только Макдэвид
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android