«Он мой лучший друг в хоккее». Артемий Панарин — о Сергее Бобровском

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о крепкой дружбе с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.

«Он мой лучший друг в хоккее. Замечательный человек. Мы можем целый день говорить о чём угодно и быть откровенными друг с другом. С некоторыми людьми можно поговорить на пару тем, с ним мы можем обсуждать всё – и хорошее, и не очень. У нас очень искренние взаимоотношения.

Когда меня обменяли в «Коламбус», я был расстроен. Но когда мы встретились, когда наши жены встретились, мы как-то сразу нашли общий язык.

Я сильно болел за него в прошлом плей-офф. Сначала я ему не писал, но после того, как они выигрывали очередной раунд, мы разговаривали друг с другом о жёнах, о семейных делах. Я старался не беспокоить его, но сильно переживал за него, когда они вышли в финал [Кубка Стэнли]», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.