НХЛ назвала трёх звёзд очередного игрового дня

Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд очередного игрового дня регулярного чемпионата. Об этом информирует официальный сайт организации.



Третьей звездой стал голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон, отразивший 31 бросок из 32 в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:1).



Второй звездой дня назван форвард «Монреаль Канадиенс» Филлип Дано, набравший 4 (2+2) очка в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4).



Первой звездой признан капитан «Нь-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, на счету которого хет-трик во встрече с «Нэшвилл Предаторз» (6:2).