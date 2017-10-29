Овечкин впервые с 2010 года закончил матч НХЛ с полезностью «+4»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые с 2010 года закончил матч НХЛ с показателем полезности «+4». Его команда обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:2. На счету игрока 3 голевых паса.

Овечкин — 7-й европеец в истории НХЛ, набравший по 2 и более очков в 300 матчах

До этого последний раз Овечкин заканчивал матч с полезностью «+4» 12 ноября 2010 года в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:3), играя в одной тройке с Никласом Бекстрёмом и Александром Сёминым. Впервые россиянин набрал «+4», не забросив ни одной шайбы и сыграв меньше 17 минут за матч.

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