Овечкин впервые с 2010 года закончил матч НХЛ с полезностью «+4»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин впервые с 2010 года закончил матч НХЛ с показателем полезности «+4». Его команда обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:2. На счету игрока 3 голевых паса.
Овечкин — 7-й европеец в истории НХЛ, набравший по 2 и более очков в 300 матчах
До этого последний раз Овечкин заканчивал матч с полезностью «+4» 12 ноября 2010 года в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:3), играя в одной тройке с Никласом Бекстрёмом и Александром Сёминым. Впервые россиянин набрал «+4», не забросив ни одной шайбы и сыграв меньше 17 минут за матч.
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|Сезон
|Соперник
|Очки
|Полезность
|Игровое время
|2007/08
|«Монреаль Канадиенс»
|4+1
|+4
|24.52
|2007/08
|«Атланта Трэшерз»
|2+2
|+4
|25.54
|2008/09
|«Каролина Харрикейнз»
|1+2
|+4
|18.03
|2009/10
|«Оттава»
|1+2
|+4
|20.09
|2010/11
|«Тампа-Бэй Лайтнинг»
|1+2
|+4
|17.47
|2017/18
|«Эдмонтон Ойлерз»
|0+3
|+4
|16.22