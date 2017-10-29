Итоги дня для россиян в АХЛ: первый гол Толчинского и первая победа Георгиева

В АХЛ завершился очередной игровой день, в котором приняло участие 18 россиян. В матче «Шаролтт» — «Ютика» первую шайбу в сезоне забросил Сергей Толчинский, а форвард фарм-клуба «Ванкувера» Николай Голдобин завершил встречу с "-2". Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев пропустил четыре шайбs от «Лихай Уэлли», в составе которого не набрал очков Михаил Воробьёв, но одержал первую победу в сезоне. Его одноклубник Алексей Береглазов стал самым результативным россиянином вечера, набрав два очка. Отметим 6 бросков Никиты Сошникова по воротам «Лаваля» и пять попыток Владислава Каменева в игре с «Чикаго» Ивана Барбашева.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|"+/"
|Береглазов (з)
|«Хартфорд»
|1+1
|0
|1
|+3
|Толчинский (н)
|«Шаролтт»
|1+0
|2
|1
|+1
|Зыков (н)
|«Шаролтт»
|0+1
|0
|0
|+1
|Сошников (н)
|«Торонто Марлис»
|0+1
|0
|6
|+1
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|0+1
|4
|3
|+1
|Барбашев (н)
|«Чикаго Вулвз»
|0+1
|2
|0
|+1
|Педан (з)
|«Уилкс-Барре»
|0+1
|0
|1
|+1
|Каменев (н)
|«Милуоки»
|0+0
|0
|5
|+1
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|0+0
|0
|2
|0
|Свечников (н)
|«Гранд-Рапидс»
|0+0
|2
|1
|0
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|0+0
|2
|3
|0
|Дыбленко (з)
|«Бингемтон»
|0+0
|0
|1
|+1
|Воробьёв (н)
|«Лихай Уэлли»
|0+0
|0
|2
|-1
|Волков (н)
|«Сиракьюз»
|0+0
|0
|1
|0
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|0+0
|0
|0
|0
|Голдобин (н)
|«Ютика»
|0+0
|0
|3
|-2
|Валиев (з)
|«Торонто Марлис»
|0+0
|0
|3
|-1
|Игрок
|Клуб
|Броски
|Сейвы
|Победы
|«0»
|Георгиев (в)
|«Хартфорд»
|31
|27
|1
|-
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