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Итоги дня для россиян в АХЛ: первый гол Толчинского и первая победа Георгиева

29 октября 2017, воскресенье. 11:58 Хоккей

В АХЛ завершился очередной игровой день, в котором приняло участие 18 россиян. В матче «Шаролтт» — «Ютика» первую шайбу в сезоне забросил Сергей Толчинский, а форвард фарм-клуба «Ванкувера» Николай Голдобин завершил встречу с "-2". Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев пропустил четыре шайбs от «Лихай Уэлли», в составе которого не набрал очков Михаил Воробьёв, но одержал первую победу в сезоне. Его одноклубник Алексей Береглазов стал самым результативным россиянином вечера, набрав два очка. Отметим 6 бросков Никиты Сошникова по воротам «Лаваля» и пять попыток Владислава Каменева в игре с «Чикаго» Ивана Барбашева.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски"+/"
Береглазов (з)«Хартфорд»1+101+3
Толчинский (н)«Шаролтт»1+021+1
Зыков (н)«Шаролтт»0+100+1
Сошников (н)«Торонто Марлис»0+106+1
Костин (н)«Сан-Антонио»0+143+1
Барбашев (н)«Чикаго Вулвз»0+120+1
Педан (з)«Уилкс-Барре»0+101+1
Каменев (н)«Милуоки»0+005+1
Тренин (н)«Милуоки»0+0020
Свечников (н)«Гранд-Рапидс»0+0210
Мамин (н)«Спрингфилд»0+0230
Дыбленко (з)«Бингемтон»0+001+1
Воробьёв (н)«Лихай Уэлли»0+002-1
Волков (н)«Сиракьюз»0+0010
Гурьянов (н)«Техас»0+0000
Голдобин (н)«Ютика»0+003-2
Валиев (з)«Торонто Марлис»0+003-1
ИгрокКлубБроскиСейвыПобеды«0»
Георгиев (в)«Хартфорд»31271-
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Георгиев Алексей Береглазов Владислав Каменев Клим Костин Никита Сошников Таблицы НХЛ
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