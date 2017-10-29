Итоги дня для россиян в АХЛ: первый гол Толчинского и первая победа Георгиева

В АХЛ завершился очередной игровой день, в котором приняло участие 18 россиян. В матче «Шаролтт» — «Ютика» первую шайбу в сезоне забросил Сергей Толчинский, а форвард фарм-клуба «Ванкувера» Николай Голдобин завершил встречу с "-2". Вратарь «Хартфорда» Александр Георгиев пропустил четыре шайбs от «Лихай Уэлли», в составе которого не набрал очков Михаил Воробьёв, но одержал первую победу в сезоне. Его одноклубник Алексей Береглазов стал самым результативным россиянином вечера, набрав два очка. Отметим 6 бросков Никиты Сошникова по воротам «Лаваля» и пять попыток Владислава Каменева в игре с «Чикаго» Ивана Барбашева.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски "+/" Береглазов (з) «Хартфорд» 1+1 0 1 +3 Толчинский (н) «Шаролтт» 1+0 2 1 +1 Зыков (н) «Шаролтт» 0+1 0 0 +1 Сошников (н) «Торонто Марлис» 0+1 0 6 +1 Костин (н) «Сан-Антонио» 0+1 4 3 +1 Барбашев (н) «Чикаго Вулвз» 0+1 2 0 +1 Педан (з) «Уилкс-Барре» 0+1 0 1 +1 Каменев (н) «Милуоки» 0+0 0 5 +1 Тренин (н) «Милуоки» 0+0 0 2 0 Свечников (н) «Гранд-Рапидс» 0+0 2 1 0 Мамин (н) «Спрингфилд» 0+0 2 3 0 Дыбленко (з) «Бингемтон» 0+0 0 1 +1 Воробьёв (н) «Лихай Уэлли» 0+0 0 2 -1 Волков (н) «Сиракьюз» 0+0 0 1 0 Гурьянов (н) «Техас» 0+0 0 0 0 Голдобин (н) «Ютика» 0+0 0 3 -2 Валиев (з) «Торонто Марлис» 0+0 0 3 -1 Игрок Клуб Броски Сейвы Победы «0» Георгиев (в) «Хартфорд» 31 27 1 -