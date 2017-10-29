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Пашков: в «СЮ» в условиях анархии при Вестерлунде Бурдасову по силам найти себя

29 октября 2017, воскресенье. 14:46 Хоккей

Олимпийский чемпион Александр Пашков порассуждал на тему трансферов в КХЛ.

«Обмены оживляют нашу хоккейную жизнь. Хотя лично я никогда не был сторонником перетряхивания состава, к которым некоторые клубы прибегают скорее для отвлечения внимания от результатов. Отметил бы СКА и ЦСКА. Игроков, не попадавших в состав, — Чудинова, Бурдасова, Дергачёва, Пивцакина и других — они решили не запирать в запасе и обменяли. Эти ходы — в интересах КХЛ, всего нашего хоккея.

Самым громким считаю переход Бурдасова из ЦСКА в «Салават». Снайперов с таким острым броском у нас в КХЛ практически не осталось — за исключением Мозякина. В ЦСКА Бурдасов себя так и не нашёл. То есть повторилась история СКА, а потом и «Авангарда. Очередной обмен — тревожный звонок для него. Пора браться за ум, реализовывать свой талант и выходить на первые роли. Уфимская команда подходит ему по стилю. Перед стартом сезона кто-то рассчитывал, что Вестерлунд наведёт в Уфе порядок, но этого не произошло. Началось перетряхивание состава — ушли Куляш, Кокарев. В условиях некоторой анархии Бурдасову по силам найти себя в Уфе, ведь этот игрок любит свободу.

Если кто-то и выиграл от трёхстороннего обмена с участием Бурдасова, то прежде всего «Авангард». Омск в межсезонье за Бурдасова выменял в ЦСКА Кугрышева и Кошелева — двух крепких нападающих, неплохо проявляющих себя в новой команд. Ну а проиграл прежде всего тренер Никитин. Он не сумел раскрыть лучшие качества интересного хоккеиста и пошёл по самому легкому пути — пути обмена. ЦСКА потерял Кугрышева и Кошелева, а приобрёл трех мало известных юниоров, которые, слышал, в КХЛ вряд ли когда-то заиграют.

Приобретение «Авангрдом» Перселла и Чудинова? Что ждать от Чудинова — мы знаем, а вот Перселл, несмотря на крепкую статистику в НХЛ, скорее загадка. В омской команде эпидемия травм, и в данной ситуации опытные игроки — усиление. Возвращение Ли в «Магнитку»? Тренеры остро нуждались в помощи менеджеров клуба — и она наконец-то пришла», — цитирует пашкова Russia-Hockey.

Самый громкий обмен сезона. Кто выиграл: ЦСКА, «Салават» или «Магнитка»?
Бурдасов поехал в Уфу, Кокарев – в Магнитогорск, а ЦСКА сократил платёжную ведомость.

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Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК ЦСКА Александр Пашков Антон Бурдасов Эркка Вестерлунд
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
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