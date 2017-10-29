Аболс — о втором голе «Трактора»: лёгкий гол, обязательных голов не бывает

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Трактор» дома победил «Ладу», выиграв третий матч подряд

«Первый период прошёл в спокойной, равной борьбе. Команды только входили в игру. Знали, что «Трактор» играет здорово во втором периоде, знали, за счёт чего играет, но всё равно пропустили. Удачно сравняли счёт и даже, на мой взгляд, выравняли игру, но неважно сыграли в своей зоне, потеряли шайбу, не помогли защитникам.

Глупо звучит: необязательный гол… Обязательных голов не бывает. Важный и, с одной стороны, лёгкий гол пропустили. В третьем периоде ещё и в большинстве пропустили. Но ребята сражались, бились, играли в три пятёрки третий период. Удалось забить второй гол. Были ещё моменты, но с реализацией не ахти. Ещё и выход «1 в 0» не реализовали. «Трактор» удачно по игре забивал – и второй гол, и третий в начале периода. Каждый гол важен. Но есть моменты, когда гол нужен, и «Трактор» именно в эти моменты забил. Чем обусловлена замена вратаря? Травма», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Также видео доступно на официальном канале «Трактора» в YouTube.