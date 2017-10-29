«Вегас» дисквалифицировал Шипачёва за то, что он покинул расположение фарм-клуба

Новичок Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» дисквалифицировал нападающего Вадима Шипачёва за то, что он покинул расположение фарм-клуба команды — «Чикаго Вулвз». Об этом сообщает инсайдер Эрик Энджелс в своём «твиттере».

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Россиянин должен был провести матч в АХЛ, однако вернулся в Лас-Вегас, чтобы провести время с семьёй. Шипачёва отправили в фарм-клуб во второй раз в сезоне, однако он не провёл там ни одной игры.

30-летний форвард, подписавший двухлетний контракт на $ 9 млн, сыграл за «Вегас» три матча и забил один гол. Клуб уже высказывал заинтересованность в обмене игрока, над переходом работает агент Шипачёва.

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