П. Зубов: форма «Сибири» оставляет желать лучшего. Будем думать

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперник хорошо начал, запер нас в зоне. Были проблемы при выходе из зоны. Потом немножко перестроились, забили голы. Это дало немного кислорода. Четвёртая поездка. Сыграно 26 матчей. Физическая форма оставляет желать лучшего. Все в одинаковых условиях. Благодарен команде, что терпели, доработали до победы, взяла три очка. Есть вопросы по некоторым звеньям чисто в физическом, восстановительном плане. будем думать, как провести ротацию», — сказал Зубов на послематчевой пресс-конференции.

«Сибирь» победила «Северсталь» во 2-й раз в сезоне, выиграв 2-й матч подряд

Также видео доступно на официальном канале «Северстали» в YouTube.