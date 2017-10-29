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П. Зубов: форма «Сибири» оставляет желать лучшего. Будем думать

29 октября 2017, воскресенье. 20:50 Хоккей

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперник хорошо начал, запер нас в зоне. Были проблемы при выходе из зоны. Потом немножко перестроились, забили голы. Это дало немного кислорода. Четвёртая поездка. Сыграно 26 матчей. Физическая форма оставляет желать лучшего. Все в одинаковых условиях. Благодарен команде, что терпели, доработали до победы, взяла три очка. Есть вопросы по некоторым звеньям чисто в физическом, восстановительном плане. будем думать, как провести ротацию», — сказал Зубов на послематчевой пресс-конференции.

«Сибирь» победила «Северсталь» во 2-й раз в сезоне, выиграв 2-й матч подряд

Также видео доступно на официальном канале «Северстали» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь ХК Сибирь Павел Зубов
Новости. Хоккей
29 октября 2017, воскресенье
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