Агент Шипачёва: у Вадима нет будущего в «Вегасе», он не планирует играть в АХЛ

Нападающий клуба новичка НХЛ «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв не собирается играть за фарм-клуб команды в Американской хоккейной лиге — «Чикаго Вулвз». Об этом сообщил агент игрока Пётр Свобода.

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«Отстранение снимается в том случае, когда игрок возвращается в команду, чтобы сыграть за неё. Но Вадим не планирует играть за «Чикаго», так как у него нет будущего в «Вегасе». Мы не ожидали такого решения от менеджмента «Вегаса», поскольку ранее нам обещали, что у него будет возможность стать центрфорвардом первого звена. По поводу других клубов я не могу говорить, пока переход не состоится, да и новостей пока нет.

Что касается возвращения в КХЛ, то я не могу это комментировать, поскольку на данный момент мы пытаемся обменять его в другую команду НХЛ», — цитирует агента ТАСС.

Россиянин должен был провести матч в АХЛ, однако вернулся в Лас-Вегас, чтобы провести время с семьёй. Шипачёва отправили в фарм-клуб во второй раз в сезоне, однако он не провёл там ни одной игры. 30-летний форвард, подписавший двухлетний контракт на $ 9 млн, сыграл за «Вегас» три матча и забил один гол. Клуб уже высказывал заинтересованность в обмене игрока, над переходом работает агент Шипачёва.

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