«Анахайм» по буллитам переиграл «Каролину»

«Анахайм Дакс» добыл непростую победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время в составе «Харрикейнз» отличились Джефф Скиннер (20-я минута), Джордан Стаал (34) и Джастин Фолк (39). За «Дакс» голы забили Ондржей Каше (11), Дерек Грант (18) и Якоб Сильверберг (56). В серии буллитов решающий бросок на счету Кори Перри.

Отметим, что «Анахайм» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.