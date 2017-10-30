Гол Малкина не помог «Питтсбургу» избежать разгрома в матче с «Виннипегом»

«Питтсбург Пингвинз» потерпел разгромное поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.

Хет-триком в составе победителей отметился Блэйк Уилер (14-я, 18-я и 19-я минуты). Ещё по одному голу за «Джетс» забили Эндрю Копп (2), Йоэль Армиа (19), Марк Шайфли (51) и Брендан Лемье (53). Единственный гол за «Пингвинз» забил Евгений Малкин (38). Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 13 минут 11 секунд.

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».