Итоги дня для россиян в АХЛ: Голдобин набрал три очка за «Ютику»

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно два матча. Нападающий «Ютики Кометс» Николай Голдобин забросил шайбу, сделал две передачи и помог своей команде обыграть «Шарлотт Чекерс» (6:3). На счету Голдобина в семи матчах нынешнего сезона четыре гола и шесть передач при показателе полезности «+1».

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Голдобин (н) «Ютика» 1+2 0 5 +2 Зыков (н) «Шарлотт» 0 0 1 -1 Береглазов (з) «Хартфорд» 0 0 2 0