Итоги дня для россиян в АХЛ: Голдобин набрал три очка за «Ютику»

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно два матча. Нападающий «Ютики Кометс» Николай Голдобин забросил шайбу, сделал две передачи и помог своей команде обыграть «Шарлотт Чекерс» (6:3). На счету Голдобина в семи матчах нынешнего сезона четыре гола и шесть передач при показателе полезности «+1».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Голдобин (н)
|«Ютика»
|1+2
|0
|5
|+2
|Зыков (н)
|«Шарлотт»
|0
|0
|1
|-1
|Береглазов (з)
|«Хартфорд»
|0
|0
|2
|0
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