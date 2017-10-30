Кросби — о 3-м разгромном поражении: пропускаем пачками, надо это исправить

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение со счётом 1:7 в матче с «Виннипег Джетс». В этом сезоне «пингвины» уже три раза потерпели разгром. До этого «Чикаго Блэкхоукс» обыграл их со счётом 10:1, а потом «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 7:1.



«В начале всех этих матчей мы пропускали и давали сопернику возможность закрепить успех. Мы не просто пропускали один гол в первом периоде, мы пропускали пачку, в этом случае – пять. Мы уже это проходили, и должны найти способ исправить это», — приводятся слова Кросби на официальном сайте НХЛ.

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