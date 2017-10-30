Есмантович: ЦСКА не ведёт переговоров по Шипачёву ни с агентом, ни с игроком

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал возможность приглашения нападающего Вадима Шипачёва в случае, если он захочет вернуться в Россию. 30-летний россиянин, подписавший двухлетний контракт на $ 9 млн с «Вегас Голден Найтс», был отправлен в АХЛ, но отказался играть за фарм-клуб, после чего его дисквалифицировали. Ожидается, что, если Шипачёву быстро не найдут вариант обмена, клуб расторгнет с ним соглашение.



«Заинтересован ли ЦСКА в Шипачёве? Скажу так: на сегодняшний день мы переговоров по Вадиму не ведём. Ни с игроком, ни с агентом», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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