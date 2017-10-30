Купер: уровень комфорта Сергачёва нельзя назвать идеальным, но он быстро учится

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру защитника Михаила Сергачёва на старте сезона. Россиянин мог быть отправлен после девяти матчей в юниорскую лигу, но остался в основном составе команды, после чего его контракт новичка вступил в силу. В 12 матчах на его счету 10 (4+6) очков.



«Он быстро учится. Если смотреть на его первую предсезонную игру, потом на первый матч сезона и как он играет сейчас… Его уровень комфорта в НХЛ, конечно, нельзя назвать идеальным, но это уверенный парень, который добился прогресса за короткий промежуток времени. Все придавали слишком много значения тому, что он перешёл рубеж в девять матчей, но он это заслужил. Он заслуживает того, чтобы быть здесь», — цитирует Купера Tampa Bay Times.