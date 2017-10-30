Гуськов: НХЛ Шипачёву не в радость, я в такой ситуации бежал из Америки

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о дисквалификации Вадима Шипачёва со стороны его клуба – «Вегас Голден Найтс».

«Каждый человек реагирует на такие поступки по-своему. Понятно, что Шипачёва подписывали как игрока основного состава. Ему не 18 лет, и у него не было времени на то, чтобы что-то доказывать. Его брали под основной состав. Соответственно, клуб понимал, кого и на какую позицию он приглашает. А произошло следующее: по каким-то причинам Вадим оказался в АХЛ. Вдобавок после того, как он забил в матче за основную команду, его отправили в фарм-клуб. Здесь, наверное, психологически давят на игрока. У меня такое ощущение, что НХЛ ему не в радость, когда с ним так обращаются. Шипачёв понимает свой уровень, понимает, что он ехал туда на контракт, а тут такое происходит. Мне кажется, что Вадим думает не столько об НХЛ, сколько о том, чтобы эта ситуация скорее разрешилась. И, если не будет никаких вариантов, он приедет в Россию, в ту страну, где его знают. Если он вернётся в СКА, то место в составе ему гарантировано.



Шипачёв сейчас единственный россиянин в «Вегасе». Я вспоминаю тот случай, когда сам оказался в Америке и был единственным россиянином в команде. Здесь большую роль играет фактор коммуникабельности. Как я понимаю, Шипачёв без английского языка, и ему очень тяжело освоиться в чужой стране. Здесь не игра выходит на первый план, а освоение в чужой стране. Нужно привыкнуть к менталитету. У меня был в контракте пункт, согласно которому я имел право уехать в Россию. Шипачёву просто некомфортно в том состоянии, когда он не может ни с кем поговорить, и его швыряют туда и обратно. Я лично бежал оттуда, потому что такая лига мне была некомфортна, я не брал хоккей в расчёт. Возможно, такая же история и у Шипачёва. Жена у него также не говорит по-английски. Вроде бы надо быть ближе к семье, а тебя отправляют. За счёт этого игрока можно психологически убить, и тогда ему будет не до хоккея.



В Питере он провёл золотые годы и завоёвывал трофеи. Именно там он стал мощным игроком, хотя родом Шипачёв из Череповца. Считаю, что для него наилучшим вариантом было бы возвращение в свою бывшую команду, где его знает тренер и коллектив. Не надо забывать ещё и об Олимпиаде, это тоже значимый фактор. Других вариантов Шипачёву нет смысла рассматривать», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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