На «Чемпионате» стартовал новый опрос на тему «Кто не из игроков СКА и ЦСКА заслужил вызов в сборную России на Кубок Карьяла?». Финский этап Евротура стартует 8 ноября. Предлагаются следующие варианты ответов:

— Эмиль Гарипов («Ак Барс»);

— Егор Мартынов («Авангард»);

— Василий Токранов («Ак Барс»);

— Илья Любушкин («Локомотив»);

— Владимир Ткачёв («Ак Барс»);

— Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»);

— Алексей Макеев («Витязь»);

— Никита Трямкин («Автомобилист»);

— Илья Михеев («Авангард»);

— Алексей Бывальцев («Амур»);

— Кто-то другой.

10 кандидатов в сборную России на Евротур не из СКА и ЦСКА Есть даже представители «Амура» и «Витязя».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.