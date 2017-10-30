На «Чемпионате» стартовал новый опрос на тему «Кто не из игроков СКА и ЦСКА заслужил вызов в сборную России на Кубок Карьяла?». Финский этап Евротура стартует 8 ноября. Предлагаются следующие варианты ответов:
— Эмиль Гарипов («Ак Барс»);
— Егор Мартынов («Авангард»);
— Василий Токранов («Ак Барс»);
— Илья Любушкин («Локомотив»);
— Владимир Ткачёв («Ак Барс»);
— Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»);
— Алексей Макеев («Витязь»);
— Никита Трямкин («Автомобилист»);
— Илья Михеев («Авангард»);
— Алексей Бывальцев («Амур»);
— Кто-то другой.
10 кандидатов в сборную России на Евротур не из СКА и ЦСКА
Есть даже представители «Амура» и «Витязя».
Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.