Агент Салака: Александр не просил обмена, «Сибирь» на него рассчитывает

Хоккейный агент Игорь Парашкин, представляющий интересы вратаря «Сибири» Александра Салака, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном обмене голкипера по просьбе хоккеиста.

«Эта информация не соответствует действительности. Об этом не знал ни я, ни в клубе, Салак не подходил ни к кому. У него были разговоры с тренерами, но это всё рабочие моменты по улучшению игры, не более. Только что я разговаривал с Фастовским, он тоже удивлён, он ни к кому не обращался. Возможно, в прессе пошла волна из-за того, что он не играл последние два матча. Опять же, это решение внутри клуба, агент и игрок на это не влияют. Принимают решения тренеры, тем более в «Сибири» есть хороший второй вратарь, который достойно сыграл. На Салака клуб очень рассчитывает, были разговоры о продлении контракта на будущее, они начались больше месяца назад», — сказал Парашкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.