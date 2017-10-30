Защитник «Лады» Гуркин будет прооперирован после столкновения с арбитром

Защитник «Лады» Ефим Гуркин, который получил травму верхней части тела в матче с «Югрой», сообщил, что ему потребуется операция.

Гуркин неудачно столкнулся у борта с арбитром и игроком соперников, после чего покинул площадку на носилках. 31 октября он будет прооперирован в одной из клиник Уфы. После чего ему предстоит длительный процесс восстановления. Игрок внесён в список травмированных ориентировочно до начала-середины декабря. Более точные сроки станут известны только после проведения операции.



«Травма оказалась не настолько серьёзной, как могло показаться на первый взгляд. Но, к сожалению, в данном случае без операции обойтись нельзя», — цитирует Гуркина пресс-служба клуба.

Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.