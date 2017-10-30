Кожевников — о Шипачёве: 100 раз говорили, что не нужно каждому ехать в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с Вадимом Шипачёвым. «Вегас Голден Найтс», за который тот выступает, дисквалифицировал форварда после его отказа играть за фарм-клуб.



«Я не знаю, как будет дальше развиваться эта история. Каждый случай индивидуален, но начало для Шипачёва, к сожалению, получается не очень хорошим. Он попал не к тому тренеру. Многие сомневались, что он там хорошо начнёт карьеру. Что происходит, то и происходит. 100 раз уже говорили, что не каждому нужно ехать в НХЛ. Многие пробуют и возвращаются. Такая участь ждёт многих.

Кто из наших клубов, кроме СКА, может взять его? Я не знаю, любая команда может это сделать. Это смогут сделать те, у кого хватит денег на контракт, при условии, что он поедет туда. Насколько я знаю, он не обделён вниманием», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.