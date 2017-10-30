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Нападающий «Монреаля» Никита Щербак выбыл на шесть недель

30 октября 2017, понедельник. 20:12 Хоккей

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак выбыл на срок около шести недель, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа. Сообщается, что причиной стала травма правого колена, полученная игроком во встрече с «Лос-Анджелес Кингз».

Во втором периоде этого матча российский хоккеист покинул лёд из-за травмы нижней части тела и не вернулся в игру. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету россиянина два матча. В них он очков не заработал. При этом показатель полезности Щербака составил «0».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Монреаль Канадиенс Никита Щербак
Новости. Хоккей
30 октября 2017, понедельник
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