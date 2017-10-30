МХК «Динамо» подписал контракт с российским форвардом Хассаном Аль-Джилауи

Молодежный хоккейный клуб «Динамо» дозаявил российского нападающего Хассана Аль-Джилауи, информирует официальный сайт лиги.
За бело-голубых хоккеист будет играть под 90-м номером. 18-летний россиянин последние четыре года выступал в канадской юниорской лиге GMHL. В прошедшем сезоне Аль-Джилауи набрал 111 (28+83) очков в 41 матче, играя за клуб «Брэдфорд».
Аль-Джилауи Хасан Аделевич родился в Москве, первая хоккейная школа — команда «Пингвины».
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