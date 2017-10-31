Источник: Шипачёв вернётся в Россию

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв вернётся в Россию, утверждает Sportsnet.



По данным журналиста телеканала Эрика Энгельса, российский хоккеист принял решение продолжить карьеру в КХЛ и расторгнет контракт с клубом НХЛ после завершения процесса отстранения. При этом игрок вернёт $ 2 млн, полученные в качестве бонуса при подписании договора.

Шипачёв был отправлен в АХЛ, прибыл в расположение команды и провёл с ней тренировку, но затем без разрешения руководства вернулся в Лас-Вегас, чтобы быть с семьёй. «Голден Найтс» дисквалифицировали игрока без выплаты зарплаты. Весной Вадим подписал двухлетний контракт на $ 9 млн, однако не смог закрепиться в основном составе «Вегаса». Он провёл в НХЛ три матча и забил один гол.