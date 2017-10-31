«Айлендерс» победили «Вегас», Кулёмин открыл счёт своим голам в сезоне

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» одержали победу над гостями из «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 6:3.



Главными творцами успеха команды из Нью-Йорка стали оформивший дубль Джон Таварес, Ник Ледди, Андерс Ли и Джош Бейли отдали по две результативные передачи. Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин забросил свою дебютную шайбу в текущем сезоне.



Таким образом, прервалась победная серия «Вегаса», состоявшая из пяти матчей. «Айлендерс» одержали вторую победу кряду.