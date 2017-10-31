Бурдасов дебютирует за «Салават» в матче с «Адмиралом», Ларсен не попал в состав

«Салават Юлаев» и «Адмирал» определились с составами на матч во Владивостоке, который начнётся в 12:30 мск. За уфимскую команду дебютируют Антон Бурдасов и Фёдор Беляков, вернулись в состав Илья Зубов и Вячеслав Солодухин, а защитник Филип Ларсен не попал в заявку.
«Адмирал»
Налимов (Бобков);
Блум – Бартулис, Манукян – Райт – Саболич;
Моррисонн – Глухов, Ткачёв – Саюстов – Краснослободцев;
Ильин – Сергеенко, Казаков – Фищенко – Жафяров;
Гичибеков – Макаренко – Воронин, Махановский, Глазачев.
«Салават Юлаев»
Кареев (Скривенс);
Арзамасцев – Гончаров, Солодухин – Кемппайнен – Хартикайнен;
Логинов – Беляков, Умарк – Зубов – Бурдасов;
Панин – Осипов, Фёдоров – Юньков – Лисин;
Петрищев – Гареев, Майоров – Коротков – Макаров.
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