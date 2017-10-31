Бурдасов дебютирует за «Салават» в матче с «Адмиралом», Ларсен не попал в состав

«Салават Юлаев» и «Адмирал» определились с составами на матч во Владивостоке, который начнётся в 12:30 мск. За уфимскую команду дебютируют Антон Бурдасов и Фёдор Беляков, вернулись в состав Илья Зубов и Вячеслав Солодухин, а защитник Филип Ларсен не попал в заявку.



«Адмирал»

Налимов (Бобков);

Блум – Бартулис, Манукян – Райт – Саболич;

Моррисонн – Глухов, Ткачёв – Саюстов – Краснослободцев;

Ильин – Сергеенко, Казаков – Фищенко – Жафяров;

Гичибеков – Макаренко – Воронин, Махановский, Глазачев.



«Салават Юлаев»

Кареев (Скривенс);

Арзамасцев – Гончаров, Солодухин – Кемппайнен – Хартикайнен;

Логинов – Беляков, Умарк – Зубов – Бурдасов;

Панин – Осипов, Фёдоров – Юньков – Лисин;

Петрищев – Гареев, Майоров – Коротков – Макаров.

Лидер Востока проиграет «Амуру». Прогнозы на игровой день КХЛ «Спартак» побьёт рекорд по длине своей победной серии, а «Торпедо» проиграет шестой матч подряд.