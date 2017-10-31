Защитник юниорской сборной России Данила Галенюк перейдёт из «Югры» в СКА

Как стало известно «Чемпионату», СКА и «Югра» готовят обмен, по итогам которого в питерскую команду перейдёт защитник Данила Галенюк.



17-летний защитник в этом сезоне выступает в МХЛ за «Мамонтов Югры», в 13 матчах он отметился тремя голевыми передачами при показателе полезности «+3». В 2017 году Галенюк в составе сборной России завоевал бронзовые медали юниорского чемпионата мира. Он провёл на турнире семь матчей и набрал 2 (1+1) очка. В 2016 и 2017 году также принимал участие в мемориале Глинки.