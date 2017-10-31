«Куньлунь» взял верх над «Нефтехимиком», прервав неудачную серию

Китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком», который завершал выездную серию. Встреча закончилась со счётом 2:0. Подопечные Майка Кинэна прервали свою череду поражений, насчитывающую четыре матча.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Павел Воробей и Брэндон Дефацио, встречу на ноль провёл голкипер китайского коллектива Маркус Хелльберг.



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