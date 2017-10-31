Калинин — о травме в плей-офф-2015: стало смешно, когда очнулся в реанимации

Нападающий СКА Сергей Калинин поделился воспоминаниями о тяжёлой травме, полученной в 2015 году в составе «Авангарда».



«Можно было избежать травмы, а это просто стечение обстоятельств. Мы играем не в шахматы, а в хоккей — мужскую игру, где много контактной борьбы. Такой случай — один на тысячу, что так снимется шлем, что так неудачно проведут силовой приём. Хорошо ведь, что всё ещё обошлось.



Когда пришёл в сознание? Уже в больнице, в реанимации. У меня не было паники. Стало смешно, что так всё произошло. Не знаю, почему у меня такая была ирония. Понял, что травма, и единственное, о чём в тот момент думал, так это о родителях. Бабушка, мама у экранов, они не знают, что происходит. Я сразу же в реанимации попросил телефон, чтобы позвонить. Сказал, что всё нормально, я в сознании, ничего страшного не случилось. Понятно, что были истерики. Тяжело вспоминать об этом. Хорошо, что всё закончилось», — рассказал Калинин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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