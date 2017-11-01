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Стали известны имена игроков CHL, сыграющих за сборную России в Суперсерии

1 ноября 2017, среда. 10:25 Хоккей

Стали известны имена российских игроков CHL, которые попали в состав молодёжной сборной России на суперсерию — ежегодную ноябрьскую серию из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг (6-16 ноября, Канада).

Алтыбармакян и Манукян вошли в состав молодёжной сборной России на Суперсерию

Из WHL за сборную России сыграют нападающий «Ред-Дир» Александр Алексеев и защитник «Свифт Каррент» Артём Минулин. Матчи пройдут 6 и 7 ноября.

На игры с командой OHL вызваны нападающий «Бэрри» Алексей Липанов, защитник «Гельфа» Дмитрий Саморуков и форвард Дмитрий Соколов из «Садбери». Игры состоятся 9 и 13 ноября.

Из QMJHL в Суперсерии сыграют форвард «Гатино» Виталий Абрамов, нападающий «Драммондвилль» Павел Колтыгин и форвард «Шикутими» Герман Рубцов. Матчи пройдут 14 и 16 ноября.

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Источник: OHL Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Липанов Герман Рубцов Дмитрий Соколов — хоккей
Новости. Хоккей
1 ноября 2017, среда
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