Стали известны имена игроков CHL, сыграющих за сборную России в Суперсерии

Стали известны имена российских игроков CHL, которые попали в состав молодёжной сборной России на суперсерию — ежегодную ноябрьскую серию из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг (6-16 ноября, Канада).

Алтыбармакян и Манукян вошли в состав молодёжной сборной России на Суперсерию

Из WHL за сборную России сыграют нападающий «Ред-Дир» Александр Алексеев и защитник «Свифт Каррент» Артём Минулин. Матчи пройдут 6 и 7 ноября.



На игры с командой OHL вызваны нападающий «Бэрри» Алексей Липанов, защитник «Гельфа» Дмитрий Саморуков и форвард Дмитрий Соколов из «Садбери». Игры состоятся 9 и 13 ноября.



Из QMJHL в Суперсерии сыграют форвард «Гатино» Виталий Абрамов, нападающий «Драммондвилль» Павел Колтыгин и форвард «Шикутими» Герман Рубцов. Матчи пройдут 14 и 16 ноября.