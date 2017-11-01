«Куньлунь» подписал контракт до конца сезона с экс-форвардом «Динамо» Р Лессио

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт до конца сезона с нападающим Лукасом Лессио. Об этом сообщается в «твиттере» KHL Media Team.

24-летний Лессио начинал этот сезон в рижском «Динамо», за который провёл 13 матчей и отметился 3 (2+1) баллами за результативность при показателе полезности «-3» и 14 штрафных минутах. Ранее клуб расторг с ним контракт. В сезоне-2016/17 выступал за «Медвешчак», всего в КХЛ на его счету 14 заброшенных шайб и 11 передач в 53 играх при показателе полезности «-15» и 107 минутах штрафа.