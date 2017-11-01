Смолин: я — патриот «Торпедо». Проблема России — мало кто играет за родные клубы

Нападающий «Торпедо» Михаил Смолин рассказал, как пробился в главную команду Нижнего Новгорода, и выразил сожаление, что мало хоккеистов на взрослом уровне выступают за родные команды.

«Меня привлекали на игры за старший возраст, затем стал участвовать в первенстве России среди юношей. И так потихоньку дошёл до того, кем я стал. На мой взгляд, очень важно, чтобы местные воспитанники играли за «Торпедо». Сейчас, к сожалению, таких хоккеистов очень мало.



Возможно, это проблема всей России, что мало хоккеистов, которые, отучившись в СДЮШОР, пройдя через МХЛ и ВХЛ, начали играть за клуб КХЛ из своего города. Я хочу играть за «Торпедо», за свой город и отдавать себя полностью за родной клуб. Это мечта моего детства. Я ставил перед собой задачи и шёл к воплощению своей цели. Мне приятно, что на трибуны приходят болельщики, которых я знаю лично. При этом никакой дистанции или субординации. Мы общаемся запросто – и это очень важно для меня. Если я уеду, то кто останется здесь? Кто будет давать пример маленьким мальчишкам, как мне в своё время давали Михаил Варнаков и Владимир Галузин? Я — патриот родного клуба», — цитирует Смолина пресс-служба КХЛ.