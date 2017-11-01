КХЛ перенесла матч «Нефтехимик» — «Магнитка» с 6 на 22 ноября

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» (Магнитогорск) перенесён с 6 на 22 ноября. Об этом информирует официальный сайт КХЛ



В связи с вызовом основных игроков и тренеров клубов в расположение национальных сборных команд для участия в международных турнирах, а также по обоюдному согласию участвующих в матче команд лига, в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ, приняла решение о переносе матча Первого этапа чемпионата Континентальной хоккейной лиги № 398 ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск) – ХК «Металлург» (Магнитогорск) с 6 на 22 ноября 2017 года.