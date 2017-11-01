Горский — об аплодисментах Семёнова судьям: продолжил издевательское поведение

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал резонансные моменты матчей «Витязь» — СКА и «Торпедо» — «Сибирь».

«Витязь» — СКА

Дата: 25 октября. Момент: на 26-й минуте Алексей Семёнов заработал малый штраф за толчок клюшкой, а затем поаплодировал арбитрам за это решение. После получения 10-минутного дисциплинарного штрафа Семёнов уже на скамейке штрафников продолжил аплодировать арбитрам и был удалён до конца матча.

«Семёнову показалось, что не было удаления, и началась реакция. Но там был резкий толчок клюшкой в область поясницы, у соперника ноги «вылетели». 100-процентное удаление, судья был прав. Игрок не всегда может правильно оценить свои действия, так как находится в борьбе, а судья смотрит момент со стороны и ему всегда виднее. За такую реакцию судья совершенно справедливо наказал Семёнова дисциплинарным штрафом. Но после получения первой «десятки» он продолжил насмешливо-издевательскую линию поведения. А в правилах чётко написано: если игрок продолжает линию поведения, за которую ранее был наказан 10-минутным штрафом, то должен быть удалён до конца матча», — отметил Горский.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

«Торпедо» — «Сибирь»

Дата: 27 октября. Момент: на 29-й минуте Степан Санников сделал подножку игроку «Торпедо» Юрия Сергиенко и был удалён до конца матча.

«Игрок «Торпедо» не знает, что у него за спиной Санников. Он не может себя защитить после неожиданного воздействия на ногу сзади, даже без коньков в обычной жизни после такого воздействия можно неприятно упасть, а на льду это ещё более опасно. Сергиенко только разворачивается, а Санников специально вытягивает ногу, хотя мог проехать мимо. Всё произошло очень быстро, но судья справедливо наказал Санникова», — отметил Горский.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Момент: на 51-й минуте матча Григорий Желдаков толкнул на борт Симона Энеруда, а затем завязалась потасовка, в которой Максим Игнатович подрался с несколькими игроками «Торпедо», при этом Томаш Кундратек не хотел вступать в кулачный бой. Желдаков был удалён до конца матча за «толчок на борт», а Игнатович – как «агрессор в драке».

«Никакого серьёзного побоища после нарушения правил не случилось. Игнатович был признан агрессором в драке, потому что игрок, с которым он отъехал, не хочет драться, он закрывается. Игрок «Сибири» продолжает себя агрессивно вести, хотя не было никакой необходимости. Что касается толчка на борт, то судьи приняли правильное решение, наказав игрока «Торпедо» за грубое силовое воздействие», — сказал Горский.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.