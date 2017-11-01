Горский прокомментировал незасчитанные голы «Северстали» в Ярославле

Руководитель Департамента судейства КХЛ Алексей Горский прокомментировал резонансные моменты матчей «Амур» — «Ак Барс» и «Локомотив» — «Северсталь».

Амур» — «Ак Барс»



Дата: 31 октября. Момент: на 25-й минуте Максим Кондратьев был удален до конца матча за удар в область головы и шеи Антона Ландера.

«Комиссия по экспертной оценке качества судейства рассмотрела этот эпизод, изучила видеоматериалы и признала решение арбитров правильным. Развитие данного игрового момента совершенно не требовало от Кондратьева применять такой «силовой приём», там не было игры, был бросок по воротам, шайбой Ландер не владел, зачем в такой форме его атаковать – непонятно. Судьи сразу не увидели момент, посовещались, линейные помогли, и они приняли правильное решение, это 100% атака в голову», — сказал Горский.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» — «Северсталь»



Дата: 31 октября. Момент: На 9-й минуте матча после шайбы, заброшенной гостями, главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов взял запрос на положение «вне игры». После видеопросмотра определено: положение «вне игры» было, взятие ворот не засчитано.

«К сожалению, на поле линейный судья не определил положение «вне игры», оно было в обоих случаях. Первый момент был достаточно сложный, игроки перекрывали видимость и лайнсмен был на такой позиции, что за ногой не видел, что шайба совсем немного, но вышла», — отметил Горский.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Момент: На 22-й минуте матча после шайбы, заброшенной гостями, главный тренер хозяев взял запрос на положение «вне игры». После видеопросмотра определено: положение «вне игры» было, взятие ворот не засчитано.

«Во втором случае игрок, который ехал меняться был ещё в зоне и на льду, когда другой игрок «Северстали» после хорошего паса вратаря входил в зону. Очевидное «вне игры», — дал коммнетарий Горский.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.