«Авангард» уступил «Витязю» и впервые в сезоне проиграл три матча подряд

«Авангард» в родных стенах уступил «Витязю» и впервые в сезоне проиграл три матча подряд. Это вторая серия поражений команды в сезоне — два матча подряд «Авангард» проиграл в сентябре (1-го и 3-го числа). В 28 матчах сезона на счету омичей 17 побед. «Витязь» прервал трёхматчевую серию поражений. Из 11 последних матчей команда проиграла 9. В 30 матчах сезона на счету «Витязя» 10 побед. В очном матче команд 3 сентября «Витязь» дома разгромил «Авангард» со счётом 6:2.

Первый период остался за гостями — Войтех Мозик вывел «Витязь» вперёд. На 27-й минуте встречи Деннис Эверберг счёт сравнял, но спустя две минуты и восемь секунд Артём Швец-Роговой вновь вывел гостей вперёд. Под занавес матча омская команда сравняла счёт — шайбу забросил Пётр Хохряков. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов «Витязь» вырвал победу.

Новичок «Авангарда» Тедди Пёрселл набрал 2 (0+2) очка, равно как и капитан омской команды Евгений Медведев. Таким образом, Пёрселл пока набирает одно очко в среднем за матч. Также на его счету две точных попытки в серии буллитов. Омичи провели свою первую серию буллитов в текущем сезоне.



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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

