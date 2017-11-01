Форвард «Слована» Щербатов — первый представитель Израиля, набравший очки в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Слован» на выезде проиграл «Барысу» со счётом 2:5.

Хет-трик Доуса помог «Барысу» одолеть «Слован» и потеснить «Авангард» со 2 места

Нападающий братиславской команды Элиэзер Щербатов отметился голевой передачей и стал первым представителем Израиля, который отметился результативным действием в Континентальной хоккейной лиге. Щербатов стал игроком «Слована» в нынешнем сезоне и провёл за команду из Братиславы 9 матчей. Показатель полезности составляет «-1».

Также данное видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.