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175 лет назад 2016
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Рендулич: никогда раньше не бил столько буллитов

Хоккей

Нападающий «Витязя» Борна Рендулич подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:2 Б) и рассказал о послематчевой серии буллитов.

«Мы провели весь матч достаточно хорошо, было многовато удалений, но качественно сработали в меньшинстве, поэтому заслужили победу. Мне раньше никогда не доводилось пробивать столько буллитов, я реализовал две из четырёх попыток, но, думаю, тренер хотел, чтобы я забил каждый бросок. Понятия не имею, почему именно я исполнял столько буллитов, об этом нужно спросить тренера», — передаёт слова Рендулича корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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